В Москве найден мертвым известный стендап-комик Александр Шаляпин

По одной из версий, участник шоу свел счеты с жизнью пока дома никого не было.

В Москве скончался известный комик, 41-летний Александр Шаляпин. Молодой человек свел счеты с жизнью, пока дома никого не было.

О случившемся в экстренные службы сообщила жена погибшего. Она вернулась домой с дачи, открыла дверь своим ключом и увидела бездыханное тело мужа. Вокруг было много крови.

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Прибывшие на место врачи только констатировали смерть мужчины, после чего ситуацией занялись правоохранительные органы. Теперь следователям предстоит выяснить все детали, предшествующие случившемуся.

Директор артиста Мария подтвердила телеканалу «360» информацию о смерти Шаляпина.

«Мне его жена подтвердила», — сказала девушка.

Сейчас в квартире на Хорошевском шоссе, где жила семья, работают эксперты. По одной из версий, участник Stand Up мог решиться на такой шаг из-за проблем с алкоголем.

Проблемы со спиртным у Шаляпина были последние двадцать лет. Недавно он даже проходил лечение в клинике Белгорода.

Зрителям Александр Шаляпин известен не только как юморист, но и ведущий на радиостанции Maximum. Помимо этого, он снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, таких как «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов», сообщает 5-tv.ru.