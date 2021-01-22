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Настоящая дива: Стеша Маликова в пудровом платье со шлейфом и воланами обнажила загорелую спину

Дочь известного композитора продемонстрировала роскошный летний образ на Мальдивах.

Настоящая дива: Стеша Маликова в пудровом платье со шлейфом и воланами обнажила загорелую спину
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Старшая дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания, которой тринадцатого февраля исполнится 21 год, вполне может считаться юной иконой стиля. Манеры девушки изысканны, а образы всегда безупречны и вызывают желание подражать.

В эти дни звездное семейство отдыхает на Мальдивах, и Стеша Маликова с удовольствием облачается вечерами в роскошные летние платья. На этот раз она опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в наряде умопомрачительной красоты.

Стеша Маликова облачилась в пудровое платье со шлейфом, подол которого украшают воланы. Платье подчеркивает красивую фигуру юной девушки и открывает ее спину. Наследница звездного семейства застыла в грациозной и вместе с тем непринужденной позе, развернувшись вполоборота к камере.

Подписывать фото Стефания Маликова не стала, что вызвало недовольство у некоторых подписчиков.

«Интересный образ, но ничего непонятно», — написали ей в комментариях.

«А что должно быть вам понятно?» — спросила Стеша.

Девушка дала понять, что хотела бы, чтобы подписчики были готовы иногда фантазировать на заданную ею тему.

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