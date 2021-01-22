Пример с мамы: сын Рудковской позировал в куртке Burberry за 65 тысяч рублей

В этом году старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко исполнится уже восемь лет. Гном Гномыч давно и успешно занимается фигурным катанием, снимается в клипах и кино и участвует в ледовых шоу. Ранее звездная мама признавалась, что в прошлом году юный спортсмен заработал порядка 12 миллионов рублей.

При таких доходах, Саша Плющенко может себе позволить выбирать только брендовые вещи. Так, в его Instagram появилось видео, на котором мальчик запечатлелся в пуховике Burberry за 65 000 рублей. Кроме того, у Гном Гномыча была футболка Dior, а также брендовые брюки и обувь.

Напомним, что в начале года Рудковская отметила свое 46-летие. А спустя несколько дней очередную дату — 14 лет со дня знакомства с олимпийским чемпионом.

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