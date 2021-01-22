На красной дорожке: Ходченкова в эффектном наряде впечатлила дерзким декольте

Номинанты на вручение престижной кинопремии «Золотой Орел» были названы в конце прошлого года. А 22 января будут названы имена тех, кто получит заветные статуэтки. Светланы Ходченковой в числе претендентов в этом году нет, но актриса все же решила прийти на торжественную церемонию.

На красной дорожке актриса позировала в черном комбинезоне-бюстье, блеснув дерзким декольте. Талию подчеркнула тонким ремнем с камнями, а образ завершила дорогим ожерельем и браслетом.

Добавим, что за награду в категории «Лучшая женская роль на ТВ» будут бороться 84-летняя Светлана Немоляева, которая блистала в сериале «Дипломат». Татьяна Чердынцева, сыгравшая роль в сериале «Ученица Мессинга» и Чулпан Хаматова, перевоплотившаяся в образ молодой девушки в сериале «Зулейха открывает глаза».

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