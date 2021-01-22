«Лучшая девочка на свете»: дочь Анастасии Волочковой поддержала ее во время выступления

Ариадна давно не живет вместе со своей звездной мамой.

Известная балерина Анастасия Волочкова на днях отпраздновала свой 45-й день рождения. По случаю круглой даты звезда устроила юбилейный вечер. Поддержать свою знаменитую красавицу-маму пришла 15-летняя дочка Волочковой Ариадна. Анастасия была невероятно счастлива такому повороту событий. Она от души поблагодарила свою наследницу за проявленное внимание.

«Моя поддержка и счастье Ариша! Которая всегда рядом Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете», — написала Анастасия Волочкова в Instagram.

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Судя по всему, в честь дня рождения мамы Ариадна разрешила родительнице разместить свое фото в ее Instagram. На снимке Анастасия Волочкова позирует вместе с дочкой, которая уже догнала по росту маму.

Поклонники изумились, как заметно повзрослела наследница балерины.

«Доча, видимо, на папу похожа. Настя красавица! Доча папина будет счастливой!», «Ничего себе, как выросла дочка! Изменилась! Я не сразу узнала», «Какая же Ариша большая стала. Две красавицы», «Настя! Какая взрослая Ариша!» — высказываются в Сети.

Напомним, Ариадна живет вместе со своим отцом Игорем Вдовиным и мачехой, объясняя это тем, что от них ей удобнее добираться до школы.

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