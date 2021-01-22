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Дамы в черном: дочки Михалкова появились на красной дорожке «Золотого орла — 2021» в элегантных нарядах

Торжественная церемония вручения кинопремии проходит в Москве.

Дамы в черном: дочки Михалкова появились на красной дорожке «Золотого орла — 2021» в элегантных нарядах
Надежда Михалкова. Фото: instagram.com/nadiamixalkova

В Москве проходит торжественная церемония вручения престижной кинопремии «Золотой Орел-2021». В числе первых на красной дорожке появились Светлана Немоляева с внучкой. К слову, 84-летняя актриса является номинантом премии в категории «Лучшая женская роль на ТВ», Нелли Кобзон, Татьяна Михалкова и дочки Никиты Сергеевича – Анна и Надежда.

Анна и Надежда Михалковы
Анна и Надежда Михалковы. Фото: Teleprogramma.pro

Актрисы выбрали черные платья, правда, разного фасона. Анна – более сдержанный вариант с длинными рукавами, а вот Надя примерила вечерний наряд с перьями на линии плеч и декольте.

Напомним, что номинанты на премию «Золотой Орел-2021» были названы 28 декабря прошлого года. В числе претендентов на лучший фильм – картины «Лед-2», «Стрельцов», «Дорогие товарищи!» и другие.

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