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«Безбашенный поступок»: 70-летняя вдова Кобзона восхитила своей свежестью и красотой на красной дорожке

Нелли Кобзон пришла на торжественную церемонию престижной кинопремии.

«Безбашенный поступок»: 70-летняя вдова Кобзона восхитила своей свежестью и красотой на красной дорожке
Нелли Кобзон. Фото: Global Look Press

Нелли Кобзон редко выходит в свет, но для торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой орел – 2021» сделала исключение. На красной дорожке 70-летняя вдова артиста появилась в черном жакете и алой блузе с бантом, очаровав своей свежестью и красотой. А журналистам сказала, что не побоялась прийти на церемонию во время пандемии.

 «Безбашенный поступок — это то, что я сюда пришла во время пандемии. И не побоялась», — отметила Кобзон.

Нелли Кобзон
Нелли Кобзон. Фото: Teleprogramma.pro

«А прыгнуть с парашютом?» — уточнили представители СМИ.

«Это у меня еще впереди», — заметила вдова Иосифа Давыдовича.

Добавим, что номинанты на премию «Золотой орел – 2021» были названы 28 декабря прошлого года. В числе претендентов на лучший фильм — картины «Лед-2», «Стрельцов», «Дорогие товарищи!» и другие.

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