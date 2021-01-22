На красной дорожке: 84-летняя Немоляева пришла за «Золотым орлом» вместе с внучкой

В фильмографии советской и российской актрисы Светлана Немоляевой более 110 работ. В этом году 84-летняя актриса поборется за важный приз – статуэтку «Золотого орла-2021». Ее номинировали на награду как лучшую актрису на ТВ за роль в сериале «Дипломат».

На торжественной церемонии кинопремии Немоляева появилась в компании внучки. Обе выбрали наряды в черном цвете. Свой образ Светлана Владимировна разбавила объемным жемчужным ожерельем и любимым аксессуаром для волос.

Помимо 84-летней актрисы за номинацию будут бороться Татьяна Чердынцева, которая сыграла роль в сериале «Ученица Мессинга» и Чулпан Хаматова, перевоплотившаяся в образ молодой девушки в сериале «Зулейха открывает глаза».

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