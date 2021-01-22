По-домашнему: 51-летняя жена Газманова запечатлелась с тюрбаном из полотенца на голове

Еще совсем недавно Марина и Олег Газмановы отдыхали на Карибских островах, а после перебрались на Мальдивские. В своем Instagram жена музыканта делится моментами отдыха и интересными историями.

«Люди подразделяются на тех, кто любит путешествовать по Франции, и тех, кто больше предпочитает Италию. Вот еще классификация: любители Кариб и обожатели Мальдив», — написала Газманова.

С фанатами она поделилась и личным снимком, на котором позировала при макияже и с тюрбаном из полотенца на голове. Подписчики засыпали ее комментариями.

«Какая красота! Красивая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Олег и Марина Газмановы вместе более 20 лет. Они воспитывают дочь Марианну, которой недавно исполнилось 17. Также у женщины есть 23-летний сын Филипп от первого брака, которого Газманов усыновил в младенчестве.

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