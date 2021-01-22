«Полноценно и счастливо»: Алена Ашмарина из «Дома-2» поделилась трогательным фото новорожденных двойняшек

Алена Ашмарина второго января этого года родила дочерей-близнецов Ариану и Аврору, став многодетной мамой. У Алены есть еще две старшие наследницы — Патрисия и Алиса. Всех четверых Ашмарина воспитывает одна, она не смогла найти общий язык с мужчинами, от которых родила детей.

Алена Ашмарина показала в Instagram новое фото своих новорожденных дочерей-близнецов. Малышки мирно спят в одной кроватке, разделенные красивыми косами лавандового и нюдового цветов. На снимке вместе с мамой и младшими сестрами позирует старшая дочка Алены Патрисия.

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Экс-участница реалити-шоу призналась, что ей невероятно трудно справляться с новорожденными близнецами, она мало спит, но при этом чувствует себя очень счастливой женщиной.

«Если честно, хожу как в тумане, ночью очень мало сплю. Параллельно у нас еще переезд, нужно все расставить по местам и определить зонально! Но скажу одно: так полноценно и счастливо я себя еще не чувствовала», — поделилась Алена Ашмарина в Instagram.

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