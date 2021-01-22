«Путешествие в восточную сказку»: Тотьмянина показала, как с дочками и мужем катается на верблюдах в пустыне

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин решили провести отпуск в Дубае. Туда семья с двумя дочками Лизой и Мишель отправилась уже после новогодних каникул. Изучив все достопримечательности и пляжи Дубая, они решили провести время в настоящей пустыне. Снимками Татьяна поделилась в своем Instagram.

«Путешествие в восточную сказку. Катание на верблюдах, посещение верблюжьей фермы. Детей впечатлил малыш-верблюжонок, который родился вчера», — написала Тотьмянина.

Фанаты оценили прогулку спортивной семьи.

«Класс! Какие вы молодцы! Правильно, что не в лежачем положении отдыхаете!» — писали пользователи Сети.

больше по теме «Мишелька»: Тотьмянина запечатлела младшую дочь от Ягудина в сарафане с народным принтом Семья фигуристов отдыхает в Дубае.

Напомним, что в официальном браке супруги живут с 2016 года. Их старшей дочери Лизе недавно исполнилось 11 лет, а младшей — Мишель всего пять.

Смотрите также: