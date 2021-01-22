«С нашей очаровательной парой»: мама Давы восхищена партнершей сына по шоу «Танцы со звездами»

Анна Манукян счастлива, что ее звездный наследник принимает участие в новом сезоне проекта.

Тиктокер, блогер и экс-возлюбленный поющей телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян принимает участие в новом сезоне шоу телеканала «Россия» «Танцы со звездами». Партнершей Давы по проекту стала танцовщица, победительница международных конкурсов Дарья Палей. Девушка, судя по всему, произвела благоприятное впечатление на маму Давида Манукяна Анну.

Рассказывая в Instagram о том, что у них дома снимали сюжет для «Танцев со звездами», Анна Манукяна назвала Даву и Дарью Палей «очаровательной парой».

«В нашей жизни был очень насыщенный, очень позитивный и очень интересный день. Для шоу «Танцы со звездами» телеканал «Россия 1» снимал сюжет, в котором поучаствовали даже я и бабушка Давида вместе с нашей очаровательной парой Давидом Манукяном и Дарьей Палей», — поделилась Анна Манукян.

А вот о бывшей избраннице сына, Ольге Бузовой, женщина отзывается далеко не так лестно. В комментариях в Instagram мама Давы раскритиковала экс-возлюбленную наследника.

Напомним, что о расставании с Давой Ольга Бузова объявила в эту пятницу, 22 января, на своей страничке в Instagram.

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