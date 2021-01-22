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«Будем ждать своих принцев вместе»: Вика Боня поддержала Ольгу Бузову после разрыва с Давой

Звездные подруги готовы протянуть руку помощи переживающей личную драму теледиве.

«Будем ждать своих принцев вместе»: Вика Боня поддержала Ольгу Бузову после разрыва с Давой
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya/

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня поддержала Ольгу Бузову после ее заявлений о расставании с Давидом Манукяном. Модель пригласила теледиву в клуб девушек, которые никак не могут дождаться своего принца.

«Ольга, я тоже свободна. Будем ждать своих принцев вместе. Прошлый год был годом разочарования, этот будет годом очарования», — оставила Виктория Боня комментарий в Instagram.

Ей тут же ответила другая экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева. Она поспешила опустить витающую в облаках Боню на землю. Алена напомнила Виктории о возрасте, намекнув, что принцы любят молоденьких девушек, а вот дамам постарше стоит уже задуматься о мужчинах соответствующего возраста.

«Мы уже взрослые женщины принцев ждать. Королей уж тогда ждите», — посоветовала Алена Водонаева.

Вика Боня поддержала Бузову после разрыва с Давой
В Сети развернулась целая дискуссия на тему ожидания принцев и королей. Фото: instagram.com/super.ru/

К дискуссии подключилась «Мисс Москва» Оксана Воеводина, которой довелось побывать замужем за королем, так что какой никакой опыт общения с царственными персонами она имеет.

«Королей не рекомендую, девочки», — оставила свой комментарий Оксана Воеводина.

Напомним, что «Мисс Москва» меньше года прожила в браке с королем малазийского султаната Келантан. Когда стало известно, что Оксана ждет ребенка, супруг заявил, что она беременна не от него. Воеводина немедленно развелась, уехала в Москву и сейчас одна воспитывает сына Лео.

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