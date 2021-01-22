«Для меня странно, когда говорят, что он слетел с катушек»: Левкин высказался об Алибасове

Музыкант Владимир Левкин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не верит в умственное помешательство продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.

«Я помню, что перед тем, как вернуться из Америки, он прилетал в Москву. Мы долго разговаривали. Он сказал, что возвращается в Россию с коллективом. Это были слова нормального человека. Мы тогда работали в ночных клубах. Пару раз в месяц сыграли и могли заработать на два месяца вперед».

Бари Алибасов

Как сказал Левкин, когда «На-На» вернулась домой из Америки, то у Бари Алибасова все нормально было с мыслями. «Он наметил планы, как двигаться дальше. Ни о каком помешательстве и речи быть не могло. К сожалению, наши пути потом разошлись, но в нашем общении всегда присутствовал здоровый скептицизм. При этом Каримыч всегда находил путь, который его вел дальше. Пока я с ним общался. Для меня странно, что говорят, якобы он слетел с катушек. Просто сложно сейчас всем. Пандемия, и каждый сам за себя в этом мире. Вполне возможно, что есть у него определенная усталость. Но лучше у самого Алибасова спросить: как он там на самом деле? Лет все-таки немало ему. Постоянно жить жизнью на грани — непросто. Столько времени находиться на лезвии не у каждого получится. Может, ему надо просто немного отдохнуть. Он потом взорвет пространство шоу-бизнеса. Вот увидите», — заметил музыкант.

Владимир Левкин выступал в «На-На» до 1998 года. Затем у него закончился контракт, и он ушел из музыкальной группы, занявшись сольными проектами.

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