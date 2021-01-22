«Очень актуально»: дочь Малинина показала трендовый образ с пальто-халатом и фуражкой

Стилист Лариса Тимиряева отметила, что все в аутфите Устиньи состоит из актуальных деталей и подобрано со вкусом.

20-летняя дочь Александра и Эммы Малининых Устинья учится в Лондоне. Девушка мечтает стать оперной певицей и уже на полпути к своей цели — она поступила в Королевскую академию музыки. Очень часто звездная наследница публикует в микроблоге видео своих выступлений, и каждый ее фолловер смог убедиться, что поет девушка прекрасно.

Кроме того, Устинья Малинина обладает безупречным чувством стиля. Юная модница часто выгуливает наряды, которые составлены в соответствии с последними трендами.

На этот раз красавица вышла на прогулку в темно-синем пальто-халате и бежевой фуражке, дополнив аутфит ярким акцентом — розовой сумочкой. Стилист Лариса Тимиряева прокомментировала наряд модницы.

«Интересный street style – образ в модной тенденции минимализма, но с ярким цветовым акцентом. Сочетание темно-синего с черным пользуется популярностью у француженок и было одобрено еще Ив Сен-Лораном. К этому цветовому сочетанию они добавляют либо белый, либо бежевый цвет. Устинья выбрала бежевый, что совершенно правильно, поскольку в образе фуксийный цветовой акцент. Получилось ярко и гармонично, ведь у фуксии и синего общий синий цвет в составе. Бежевый сочетается с цветом волос и является базой. Если рассматривать образ подетально, то тут все модно, стильно и элегантно. Пальто-халат на запах очень актуально, поскольку пандемия вновь вывела на пик моды бельевой, халатный и пижамный стили. Фуражка картуз в топе модных головных уборов. Если рассматривать сумочку, то в 2021 году яркие, сочные расцветки в фаворитах, причем розовый на первом месте. Особого респекта заслуживает аутфит собачки, который составлен в полной гармонии с нарядом хозяйки», – отметила модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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