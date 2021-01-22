«Не с теми продюсерами связался»: Левкин объяснил, почему «На-На» не покорила Америку

Музыкант Владимир Левкин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему музыкальная команда не смогла добиться успеха в Америке, хотя в свое время имела все шансы покорить североамериканскую публику.

«Алибасов всегда говорил: «Я родился в маленьком городишке посреди степи для того, чтобы покорить весь мир своим талантом». Это у него случилось с группой «Интеграл», потом с «На-На», которая прогремела на всю страну. В Европе мы выпустили сингл «Дорогой длинною». Он хорошо пошел. По продажам входил в десятку. Когда «На-На» поехала в Америку, то до мечты у Алибасова оставалось чуть-чуть. Но это был не его прокол, что там ничего не случилось». Владимир Левкин

Как отметил Левкин, все ребята из команды тогда на полную мощь отдавались работе. «Просто не было того случая и возможности, как, к примеру, у «Парка Горького». Может, не с теми продюсерами связался. Америка — это Америка. С его характером и его творческой сумасшедшей жилкой там должно было получиться все нормально. Но, к сожалению, случилось, как в футболе: играют 22 человека, а выигрывают немцы. Фартанет — не фартанет. Шел Каримыч в правильном направлении. Американский шоу-бизнес для нас пока еще — непонятная история, но определенный успех «На-На» все же имели. Почему до конца не срослось, лучше самого Бари никто не знает», — заметил певец.

Владимир Левкин выступал в «На-На» до 1998 года. Затем у него закончился контракт, и он ушел из музыкальной группы, занявшись сольными проектами.

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