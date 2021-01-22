Строгая свекровь: мама Давида Манукяна публично унизила Ольгу Бузову

Женщина заявила, что звезда часто ведет себя вызывающе и недостойна ее сына.

Мама музыканта и блогера Давида Манукяна поддержала сына после его разрыва с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

Поклонники Ольги, узнав от нее, что Дава изменял и поднимал руку на звезду, пришли на страничку Анны Манукян в Instagram, чтобы рассказать женщине о недостойном поведении отпрыска и призвать ее к ответу за пробелы в воспитании.

«Господи, сейчас узнали, что, оказалось, бьет Ольгу, плюет в лицо и оскорбляет. Остановите сына, что творит», — написала Анне Манукян в комментариях к одному из постов пользовательница.

Мать Давы отреагировала очень резко, назвав Ольгу Бузову недостойной девушкой.

«Она *** (оскорбительное выражение, не содержащее при этом нецензурной лексики. — Прим. ред.), алкоголичка», — написала Анна Манукян в ответ.

Позже женщина, вероятно, одумалась. Сообразив, что сказала лишнее, мать Манукяна удалила свои слова и вообще закрыла комментарии ко всем своим публикациям.

Напомним, что Ольга Бузова объявила о разрыве с возлюбленным Давидом Манукяном после своего дня рождения. Пара поскандалила во время вечеринки в честь 35-летия Ольги. Теледива публично обвинила Манукяна в насилии над ней и постоянных изменах.

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