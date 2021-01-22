«София была вспыльчивой»: сын Владимира Конкина высказался о гибели своей сестры в бассейне

Сын актера Владимира Конкина Святослав заявил, что не видит, в отличие от отца, криминального следа в смерти своей сестры Софии. По его словам, девушка была очень непростым человеком. Отец ей всегда финансово помогал. По поводу и без повода передавал деньги. По словам Святослава Конкина, с его сестрой случилась трагическая, чудовищная нелепость, но виновных в данном случае искать не надо.

Как сказал Святослав, ни последний бойфренд девушки Михаил, ни бывший муж Руслан к трагедии непричастны. По его словам, чисто теоретически у Софии мог вспыхнуть конфликт с кем-то в бассейне, но наговаривать на кого-то он не хочет, потому что такие рассуждения из области фантастики.

«София была вспыльчивой. Если попался человек, который сделал ей неприятное предложение или дал в ее адрес какой-то комментарий, который ей не понравился, то она могла резко ответить. Ну очень резко! Допускаю, что мог произойти конфликт с незнакомым человеком, но в целом в этом я вижу несчастный случай».

Святослав Конкин

Напомним, что София Конкина утонула в бассейне при фитнес-центре в конце сентября прошлого года. Ей на момент смерти было всего 32 года. Отец девушки до сих пор думает, что эта трагедия произошла не случайно. Он так до конца и не оправился от смерти любимой дочери, сообщает «Собеседник».

Смотрите также: