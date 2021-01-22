«Прямой пробор»: Гагарина показала свои эксперименты с прической

33-летняя певица Полина Гагарина новогодние каникулы провела на Мальдивах. Звезда вместе с детьми — трехлетней Мией Исхаковой и 13-летним Андреем Кисловым — выбрала один из райских островов для своего отпуска. Там девушка не только как следует восстановила свои силы, но и повеселилась: отметила Рождество, дала небольшой праздничный концерт, а также хорошо загорела.

Возвратившись домой, звезда сразу же окунулась в работу. Она снялась для журнала Vogue, примерив на себе несколько экстравагантных образов. Но на этом решила не останавливаться и продолжила экспериментировать с внешностью. У своих поклонников эстрадная дива решила поинтересоваться, пойдет ли ей новая укладка.

«Прямой пробор, — показала себя с новой прической красавица и стала размышлять: — Что скажете?»

Стилисты, работающие над образом звезды, единогласно решили, что девушке очень идет новая укладка. А вот мнения проголосовавших фолловеров разделились, с небольшим перевесом в сторону «да».

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