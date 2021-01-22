«Он почему-то со мной не хочет это обсуждать»: Решетова о потенциальных невестах Тимати из «Холостяка»

Как известно, рэпер отправился на проект, чтобы найти свою новую любовь.

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram ответила на очередную порцию вопросов своих подписчиков. Один из них напрямую спросил: «Делится ли с тобой Тимати о своих впечатлениях о девушках из «Холостяка»?

«Нет, он почему-то не хочет со мной это обсуждать», — отметила Анастасия Решетова и поставила улыбающиеся смайлики.

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати расстались, когда их сыну Ратмиру Юнусову не исполнилось еще и годика. Как рассказывала модель, каждому мужчине хочется занимать главное место в жизни его возлюбленной. Но с рождением детей эти позиции немного меняются. Так, модель намекнула, что Тимати не смог принять тот факт, что именно Ратмир стал получать максимум внимания в их семье. Сам же рэпер отошел на второй план.

Чуть позже стало известно, что Тимати отправился на шоу «Холостяк», чтобы попытаться построить свою новую любовь. Отметим, что за его сердце будут бороться сразу 26 красавиц. Проект уже отснят, но пока по телевидению его еще не демонстрировали. В ближайшее время на канале ТНТ выйдут первые серии.

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