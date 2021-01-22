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Евгения Медведева в пуховике прокатилась по льду замерзшего озера Кенон в Чите

Серебряный призер Олимпийских игр прилетела в Забайкалье, чтобы дать мастер-класс в местной спортшколе.

Евгения Медведева в пуховике прокатилась по льду замерзшего озера Кенон в Чите
Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокатилась по льду замерзшего озера Кенон в Чите. Кадры видео появились в Instagram на страничке министерства спорта Забайкалья. Позже их разместили в «Твиттере».

На записи можно увидеть, как Евгения Медведева в пуховике катается по озеру. При этом на ней надета медицинская маска. Добавим, что Медведева прилетела в Читу, чтобы провести мастер-классы для детей из местной школы фигурного катания.

Отметим, что Евгения Медведева пока официально не завершила свою профессиональную карьеру. При этом многие эксперты склонны считать, что она уже не сможет вернуться на прежний уровень. В российском женском катании сейчас невероятная конкуренция.

Добавим, что на протяжении нескольких лет Медведева тренировалась в Канаде у местного специалиста Брайана Орсера, а потом неожиданно приняла решение вернуться к прежней наставнице Этери Тутберидзе.

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