«Мне нечего петь, меня узнали!»: Влад Топалов пытался уйти с шоу «Маска» в разгар проекта

Продюсер «Маски» Юлия Сумачева заявила, что музыкант Влад Топалов, который на проекте был в образе Панды, порой вел себя не совсем адекватно и пытался покинуть шоу.

«У нас часто кто-то собирался уходить. Например, Влад Топалов. С его стороны звучало, мол, все, «мне нечего петь, меня узнали!» А я убеждала, что его персонажа особенно любят, никто не знает, что это он и нужно продолжать заниматься, придумывать, находить новые варианты и решения к выступлениям. Были моменты, когда и Анна Плетнева хотела сбежать». Юлия Сумачева

Как отметила Сумачева, непросто пришлось и с Алексеем Глызиным. Он уверял, что его сразу узнают, потому что ранее он пел дуэтом с Валерией, которая была среди членов жюри. Также продюсер отметила, что часто были творческие споры. Участники не понимали, почему должны выступать в масках и закрывать свое лицо. Приходилось, как она заметила, объяснять и убеждать звезд, сообщает «СтарХит».

Напомним, что шоу «Маска» с успехом шло на канале НТВ чуть меньше года назад. Победителем первого сезона стал музыкант Анатолий Цой, который выступал в образе Льва.

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