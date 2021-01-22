«Главное, чтобы для него была милая»: бывшая жена Григорьева-Апполонова о его новой девушке

Бывшая жена музыканта и лидера группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова в сторис Instagram пообщалась со своими подписчиками. Интересно, что немало вопросов было посвящено ее бывшему мужу. Фанатов заинтересовало, с кем сейчас рыжий проводит время. Выяснилось, что у него есть девушка, которую он пока широкой публике не представлял.

«Я не видела пока его новую девушку. Скажу, что Андрей платит алименты. Также я не знаю, моложе она его или нет. Главное, чтобы для него она была милая». Марина Зубкова

Также Марина Зубкова отметила, что у нее есть любимые песни группы «Иванушки», но их в последнее время она не слушает. «Наслушалась уже», — заявила она.

Напомним, что Марина Зубкова скоро в четвертый раз станет мамой. Она подарит второго наследника своему нынешнему мужу, баскетболисту Андрею Зубкову. От рыжего из «Иванушек» у нее двое детей.

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