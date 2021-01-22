«Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь»: Давид Манукян регулярно избивал Ольгу Бузову

Кроме того, музыкант и блогер изменял своей второй половинке.

Певица Ольга Бузова в сторис Instagram рассказала о своих истинных отношениях с блогером Давидом Манукяном. Как выяснилось, он регулярно ей изменял и избивал. Просто она до поры до времени терпела, надеясь, что мужчина рано или поздно образумится.

На кадрах можно увидеть, что Ольга Бузова, которая решила пообщаться со своими подписчиками, находится в несколько неадекватном состоянии. Судя по всему, она просто была в этот момент пьяна. Поющая телеведущая почти без перерыва матерится.

«Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь». Ольга Бузова

Напомним, что еще совсем недавно Ольга Бузова и Давид Манукян сыграли неофициальную свадьбу, находясь на отдыхе на Мальдивах. Казалось, что в их отношениях, которые длятся уже почти полтора года, царит полная гармония. Бузова не раз отмечала, что Давид Манукян именно тот человек, которого она так долго искала.

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