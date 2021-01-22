«До сих пор женат»: друг Чиняева заявил, что саунд-продюсер не спешит разводиться с женой ради Гагариной

Мужчина, судя по всему, работает на два фронта.

Друг саунд-продюсера Владимира Чиняева на правах анонимности заявил, что мужчина вовсе не торопится бросать прежнюю семью ради певицы Полины Гагариной, с которой у него сейчас якобы бурный роман.

«Он до сих пор женат, у него есть маленький ребенок». Друг Владимира Чиняева

Отметим, что Владимир Чиняев — известная в мире шоу-бизнеса личность. Кроме Гагариной, он сотрудничает со многими другими звездами: группой «Дискотека Авария», Эмином Агаларовым, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным.

Напомним, что Владимир Чиняев старше Полины Гагариной на 14 лет. Они с яркой исполнительницей тщательно скрывают свой роман. Видимо, это происходит как раз из-за того, что у мужчины другая семья, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что бывший муж Гагариной, модный фотограф Дмитрий Исхаков, был резко против, чтобы она увозила за границу их общую дочь Мию. Но каким-то способом певице удалось вывезти ребенка на Мальдивы, где ее, по слухам, как раз сопровождал Чиняев.

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