«Я начал делать сольный альбом, что вызвало ревность»: Сюткин рассказал, почему ушел из «Браво»

В известной группе он выступал с 1990 по 1995 год.

Музыкант Валерий Сюткин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему в 1995 году покинул группу «Браво», не найдя точки соприкосновения с лидером команды Евгением Хавтаном.

«Мы встретились однажды с Женей Хавтаном на концерте «Машины времени». Я просто оказался в нужный момент в нужном месте. Евгений Хавтан оказался моим соседом. Он предложил попробовать мне, как солист группы «Браво». Я согласился. Мы написали песню «Вася». Не прошло и полгода, как мы взорвали все с этой композицией». Валерий Сюткин

Как отметил Сюткин, они давали в год менее 240 концертов. «Это туры, месяцы на гастролях. Мы все время были в работе. Мы устали с Женей Хавтаном. Стали все меньше и меньше разговаривать. Плюс я стал делать сольный альбом, что вызвало ревность. Я решил, что, видимо, мне пора делать, что хочу сам. Женя сказал: «А ты не боишься?» Но я рискнул. И мне очень повезло, что рядом были моя жена Виола. Я как интеллигентный человек доработал по договору. Я по-другому видел группу «Браво». Не так как Женя», — сказал Сюткин.

Валерий Сюткин выступал в «Браво» с 1990 по 1995 год. Позже он создал группу «Сюткин и Ко».

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