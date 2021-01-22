«Эти сахарные щечки»: младшему сыну Подольской и Преснякова исполнилось три месяца

Малыш Ванечка уже обзавелся пышной шевелюрой и любит спать на маме.

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова в прошлом году случилось пополнение. В октябре на свет появился их второй сын, которого назвали Ваней. О том, что время летит очень быстро, говорила сама молодая мамочка, и вот уже ее младшему ребенку исполнилось три месяца.

Сестра-близняшка Натальи Подольской Юлиана опубликовала трогательное фото, на котором нежно сжимает в объятиях крошку-племянника.

«3 месяца самому сладкому мальчику! Люблю безумно эти сахарные щечки, как же вовремя ты появился, Ваня», — написала тетя.

Малыш уже заметно подрос, обзавелся шевелюрой и обожает спать на маме — только так его удается пока усыплять. Подольская делится трогательными моментами в своем Instagram и признается: со вторым ребенком она наслаждается материнством и чувствует меньше тревог, чем с первым.

Первенцу Подольской и Преснякова Артемию, напомним, уже 5 лет. Кроме того, у музыканта есть взрослый сын от Кристины Орбакайте, 29-летний Никита.

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