«Виола сказала, что у меня кишка тонка уйти»: Сюткин вспомнил, как бросил жену с маленьким ребенком

Как отметил музыкант, очень непросто сказать человеку в глаза, что больше его не любишь.

Певец Валерий Сюткин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором неудачном браке. Вместе со второй женой он был семь лет.

«У нас была замечательная четверка. Я, мой школьный друг и две девушки. Мы жили вчетвером. Моя избранница какое-то время жила с другом. Потом мы договорились жить вдвоем. Мой друг в итоге женился на той второй девушке. Мне тоже сделали предложение сыграть свадьбу. Я согласился. У нас родился сын Макс. Жену все устраивало, что я уезжаю на гастроли и месяцами не появляюсь дома». Валерий Сюткин

Как отметил певец, потом в его жизни появилась Виола, ставшая третьей женой. Она младше на 17 лет. «Она обаятельна и умна. Такой человек и называется — муза. Шаг за шагом мы сближались. Причем я совмещал какое-то время жизнь на две семьи. Виола сказала однажды, что у меня кишка тонка уйти от жены. И я ушел. Это, надо сказать, трудно делать. Говорить в глаза, что не любишь, когда у тебя пятилетний сынишка бегает по дому. Мне было уже 33 года. Она нелегко меня отпустила», — сказал музыкант.

Напомним, что сын от второго брака у Валерия Сюткина окончил географический факультет МГУ. Мужчина сейчас работает в туристическом бизнесе.

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