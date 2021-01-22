«Объявила, что ждать из туров не будет»: Валерий Сюткин назвал причины развода с первой женой

Певец Валерий Сюткин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся с первой женой. По словам певца, после окончании школы он был без ума влюблен в рок-н-ролл, поэтому первый брак быстро распался.

«Она мне нравилась. Но я жил для себя. Мне хотелось человеческой близости, а не по подъездам. Это время, когда я был лидером группы «Телефон». Валерий Сюткин

Как отметил Сюткин, первая жена не выдержала, что он в один прекрасный день из проводника зарубежного сообщения поезда пошел работать обычным музыкантом. «Я хорошо зарабатывал. Получал суточные в валюте. Зарплата была феерическая. И вдруг я ушел петь в филармонию за пять рублей. Стал в разы меньше получать. Она объявила, что ждать меня из трехмесячных туров не будет, и ушла. Все по-честному. Никаких проблем нет. Я был женат на рок-н-ролле. Мои следующие спутницы это принимали до некоторых пор», — сказал певец.

Напомним, что у Валерия Сюткина от первого брака родилась дочь Елена. Это случилось в 1980 году.

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