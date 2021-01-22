Удивительное сходство: младшие брат и сестра Дани Милохина поразительно похожи на тиктокера

Биологическая мать тиктокера Дани Милохина Любовь Бережная в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале показала его младшего брата и сестру. Они появились на свет уже после того, как она отдала Даню и его старшего брата Илью в детский дом. Надо отметить, что брат и сестра Дани Милохина очень сильно похожи на него.

«Младший сын очень похож на ребят, да и дочка тоже. Так вот получилось. Они у меня тоже любят зависать в телефонах, компьютере». Любовь Бережная

Отметим, что Бережная хочет, чтобы Илья и Даня приехали к ней в гости в деревню. Там их уже ждет сюрприз. Ее дочь нарисовала открытку для братьев. По словам Любови Бережной, она случайно узнала об успехах Дани. Его начали показывать по телевизору, а односельчане стали ее спрашивать, не ее ли это сын. Уж больно он на нее похож.

Заметим, что женщина 17 лет назад оставила Даню и его брата Илью в детском доме. Как она отмечала, через полгода она надеялась их забрать, но в итоге слово не сдержала. Всему виной ее тяжелое финансовое положение. С отцом Дани и Ильи она давно рассталась, а младших детей родила от другого мужчины.

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