«Он видел себя великим комбинатором»: Калашникова рассказала о печальном состоянии Алибасова

По словам певицы, она не очень верит в слабоумие продюсера, но не исключает, что у него не все в порядке с головой.

Певица Анна Калашникова заявила, что не верит в слухи, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов стал слабоумным. По ее мнению, слухи о его проблемах со здоровьем запускаются специально для ток-шоу.

«Он видел себя, и для этого были все основания, великим стратегом и комбинатором. Гением. Революционером и мыслителем. И осознание того, что он закончит как слабоумный старик в дурдоме (или доме пенсионеров) для него, наверное, равносильно выстрелу в голову». Анна Калашникова

Как считает Калашникова, умственные проблемы у Алибасова начались после того, как группа «На-На» не смогла закрепиться на Западе. Позже он стал пить с расстройства, что усугубило ситуацию. По словам исполнительницы, уже несколько лет назад она стала замечать, что ей не удавалось донести свою мысль до Алибасова. Это был первый признак болезни, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Бари Алибасов не так давно развелся со своей женой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Причем, как утверждают близкие пары, они якобы продолжают нормально общаться и жить под одной крышей.

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