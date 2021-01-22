«Все сложно»: Тимати не смог остаться друзьями с Пашу и Вальтером после ухода из Black Star

Рэпер Тимати признался, что не смог остаться друзьями со своими бывшими партнерами по лейблу Black Star — Пашу Курьяновым и Вальтером Леруссе.

«В таких случаях обычно говорят: все сложно. Я знаю ребят — партнеров Пашу и Вальтера — с самого детства, и бизнесом вместе мы занимаемся уже давно. За столько лет, конечно, скопилось большое количество взаимных ожиданий, которые по разным причинам не всегда получалось оправдать». Тимати

Как отметил музыкант, в какой-то момент ожидания от совместного бизнеса стали у них просто диаметрально противоположными. Тогда он понял, что пришло время расходиться. По его словам, что будет в будущем с их отношениями — решит только время. Сейчас у него появилось больше возможностей заниматься своими проектами, сообщает портал sostav.ru.

Напомним, что Тимати в 2020 году покинул коммерчески успешный лейбл Black Star и основал свою компанию «Ракета». Фирма сейчас успешно занимается венчурными инвестициями. Лейбл Black Star, который занимается продюсированием артистов, они с Пашу и Вальтером основали в 2006 году. Сейчас место Тимати в лейбле занял Эдуард Мазур.

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