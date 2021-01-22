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«Хочу продюсировать крутые продукты, а не артистов»: Тимати назвал причины ухода из Black Star

Как отметил музыкант, в лейбле ему катастрофически не хватало времени на другие проекты.

«Хочу продюсировать крутые продукты, а не артистов»: Тимати назвал причины ухода из Black Star
Тимати. Фото: Globallookpress.com

Рэпер Тимати, который в 2020 году покинул коммерчески успешный лейбл Black Star и основал свою компанию «Ракета», чья деятельность сосредоточена на венчурных инвестициях, объяснил, почему ушел из раскрученной компании на пике ее успеха.

Тимати
Тимати. Фото: Globallookpress.com

По словам музыканта, ему катастрофически не хватало времени, чтобы заниматься чем-то другим, кроме продюсирования артистов. В какой-то момент он понял, что ему интереснее продюсировать стартап или продукт, а не молодых певцов. Как сказал Тимати, у музыкантов часто «сносит крышу», когда заканчивается контракт с лейблом. В случае со стартапом, как он считает, таких рисков гораздо меньше и нет ограничений по продюсерскому контракту.

Как заметил певец, и венчурный бизнес, и шоу-бизнес — на самом деле очень рискованные предприятия. В случае провала можно лишиться всего и остаться нищим.

«Чтобы диверсифицировать риски необходимо заниматься селекцией артистов или стартапов, развивать сразу несколько проектов, чтобы хотя бы один «выстрелил» и компенсировал потери по остальным. Взвесив все за и против, я решил, что хочу продюсировать крутые продукты, а не артистов».

Тимати

Напомним, что уход Тимати из Black Star стал громом среди ясного неба. Никто не ожидал, что певец покинет коммерчески успешный проект, сообщает sostav.ru.

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