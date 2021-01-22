«Хочу продюсировать крутые продукты, а не артистов»: Тимати назвал причины ухода из Black Star

Как отметил музыкант, в лейбле ему катастрофически не хватало времени на другие проекты.

Рэпер Тимати, который в 2020 году покинул коммерчески успешный лейбл Black Star и основал свою компанию «Ракета», чья деятельность сосредоточена на венчурных инвестициях, объяснил, почему ушел из раскрученной компании на пике ее успеха.

По словам музыканта, ему катастрофически не хватало времени, чтобы заниматься чем-то другим, кроме продюсирования артистов. В какой-то момент он понял, что ему интереснее продюсировать стартап или продукт, а не молодых певцов. Как сказал Тимати, у музыкантов часто «сносит крышу», когда заканчивается контракт с лейблом. В случае со стартапом, как он считает, таких рисков гораздо меньше и нет ограничений по продюсерскому контракту.

Как заметил певец, и венчурный бизнес, и шоу-бизнес — на самом деле очень рискованные предприятия. В случае провала можно лишиться всего и остаться нищим.

«Чтобы диверсифицировать риски необходимо заниматься селекцией артистов или стартапов, развивать сразу несколько проектов, чтобы хотя бы один «выстрелил» и компенсировал потери по остальным. Взвесив все за и против, я решил, что хочу продюсировать крутые продукты, а не артистов».

Тимати

Напомним, что уход Тимати из Black Star стал громом среди ясного неба. Никто не ожидал, что певец покинет коммерчески успешный проект, сообщает sostav.ru.

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