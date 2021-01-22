«Немного набрала»: Утяшева показала, как «поправилось» ее лицо после отпуска

Многие звезды провели новогодние каникулы за границей. Семейство Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вместе с детьми отправилось сначала на Мальдивы, где как следует насладилось уединением и природой, а после улетело в Дубай. Там они погрузились в настоящий водоворот событий, развлечений и путешествий.

Но все когда-нибудь кончается, а отпуск заканчивается быстрее всего. И Утяшева сообщила поклонникам в Instagram, что летит домой.

«Веснушка 2021 возвращается в Москву и везет солнце!» — показала себя на селфи телеведущая.

Жена Павла Воли поделилась двумя фотографиями, на одной она стройная и веснушчатая, на другой — чересчур корпулентная. «Немного набрала», — отметила красавица.

Где на самом деле настоящая Ляйсан — на первой или второй фотографии — поклонники стали гадать в комментариях. Не без юмора, разумеется.

«Очень хорошо, что набрала… значит, отдых удался…», «Хорошего человека ничего не испортит, даже щеки», «Красавица», «Совсем чуть-чуть», «Где так можно поправиться в это время?? Я тоже хочу?», «Немного», «Не пугайте так», — просят поклонники.

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