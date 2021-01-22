«Я хочу еще раз стать матерью»: Маша Малиновская заморозила яйцеклетки

Телеведущая Маша Малиновская в честь своего сорокалетия устроила шумную вечеринку, на которую пригласила многих звезд отечественного шоу-бизнеса. На ее празднике появились, в частности, певец Шура, актриса Эвелина Бледанс и многие другие. Во время праздника она сделала неожиданное признание.

«У меня есть мечта — я хочу еще раз стать матерью. Сегодня вы все пришли на мой день рождения. Это юбилей… Мне исполняется 40 лет! Это очень большой срок… Такой серьезный, пограничный возраст для женщины, когда она еще может с большей долей вероятности зачать здорового ребенка». Маша Малиновская

Как отметила телеведущая, в мужчинах за последние годы она разочаровалась. По ее словам, она понимает, что уже далеко не молода. С каждым годом возрастают риски тяжелых заболеваний. Как она сказала, ее яйцеклетки не молодеют, поэтому она приняла решение их заморозить, сообщает «СтарХит».

Отметим, что у Малиновской есть девятилетний сын Мирон. С отцом ребенка она не поддерживает отношений. Известно, что он бросил ее, когда она еще была беременной. У молодого человека чеченские корни.

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