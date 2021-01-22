Как выглядит шикарный двухэтажный дом бывшей жены рыжего «Иванушки» в Подмосковье

Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, где живет девушка со своим новым мужем — молодым баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на шесть лет.

«Мы купили дом в Подмосковье. Но пока живем на два города».

Марина Зубкова

Марина Зубкова показала свой шикарный двухэтажный дом из дерева. На фотографии можно увидеть огромные панорамные окна. В доме как минимум десять комнат. Он очень большой по размерам.

Напомним, что Марина Зубкова и Андрей Григорьев-Апполонов были в официальном браке 11 лет. У них на свет появилось двое детей — сыновья Иван и Артемий. От нового мужа в прошлом году девушка родила сына Александра. Причем сейчас она снова беременна. Как отмечала Марина Зубкова, еще один наследник в ее семье появится на свет в конце февраля нынешнего года. Она очень ждет появления малыша.

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