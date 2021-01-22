«Загорелся автобус с костюмами»: звезда сериала «Отпуск» Юлия Подозерова – о происшествиях на съемках

На ТНТ с 1 февраля стартует новый многосерийный фильм. Одна из актрис, исполнивших главную роль, стала героиней проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro.

Авторский видеопроект на портале Teleprogramma.pro «Загугли звезду» стартовал осенью прошлого года. В нем принимают участие знаменитости, которые отвечают на наиболее волнующие широкую публику вопросы. Сколько лет, где живут, когда родились и прочие подробности из личной жизни приправлены тематическими ответами о карьере в настоящий момент.

больше по теме Премьера сериала «Отпуск» с Валей Карнавал и Демисом Карибидисом состоится 1 февраля Ситком покажет телеканал ТНТ.

Очередной гостьей проекта стала актриса Юлия Подозерова. 37-летняя звезда театра и кино снялась в сериале «Отпуск», премьера которого состоится на телеканале ТНТ 1 февраля. Съемки проходили в мае в Геленджике, девушка рассказала, что ей пришлось купаться в холодном море обнаженной. Но это не все приключения, которые пережила красавица во время работы в проекте.

«У нас загорелся автобус с костюмами. Нужно было срочно снимать, свет уходит, одежды нет. Пришлось работать в своем. Хорошо получилось», — вспоминает звезда.

Кроме пожара на съемочной площадке, которая располагалась в один из дней в лесу, группа забыла актера. Демис Карибидис ушел после смены в свой вагончик отдохнуть. А команда собралась и уехала.

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