Стильный выходной: Бородина в шелковой блузке и кожаной юбке вышла в свет

Телеведущая устроила себе бьюти-день, а позже отправилась в театр с подругой.

Ксения Бородина на протяжении полутора десятков лет оставалась бессменной ведущей реалити-шоу «Дом-2». Под ее присмотром участники телепроекта строили не только дом, но и любовь. В конце 2020 года стало известно, что канал ТНТ закрыл проект. Но Бородина продолжила трудиться на развлекательном телеканале. В качестве ведущей в ток-шоу «Бородина против Бузовой» девушка теперь будет помогать обычным людям, оказавшимся в непростой ситуации.

Съемки проекта стартовали в середине января, причем работать девушкам пришлось от рассвета до заката: за день необходимо отснять несколько выпусков. Когда дело было сделано, у телеведущих наступили долгожданные выходные. Бузова отметила свой 35-летний юбилей, а Бородина посвятила время семье и себе любимой. Накануне она отправилась в салон красоты, «почистить перышки» и навести красоту.

Она облачилась в шелковую блузку сливочного оттенка и кожаную юбку. А вечером в театр отправилась уже в более классическом прикиде.

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