«Тотально кайфанула»: Асмус в алом платье с глубоким декольте обнажила «ложбинку греха»

Поглаживая себя по груди, актриса поделилась впечатлениями от спектакля.

Актриса Кристина Асмус уже несколько лет служит в Театре им. Ермоловой и регулярно делится новостями оттуда со своими поклонниками. Бывшая жена Гарика Харламова обожает эпатировать фанатов, выходя в stories в неожиданных сценических образах.

На этот раз она предстала героиней спектакля «Утиная охота» с размазанной по лицу губной помадой и подтекшей тушью на ресницах.

Кристина Асмус поспешила поделиться с подписчиками особыми впечатлениями от встречи со зрительным залом.

«Прекрасный был спектакль, я тотально кайфанула. Надеюсь, что зритель тоже. По крайней мере, реакция зала была просто сумасшедшая. В таких неожиданных местах люди смеялись и реагировали, что у нас по отдаче от зрителей никогда такого спектакля не было, — эмоционально рассказала девушка и спохватилась, поглаживая себя по груди: — Простите, не знаю, почему я себя глажу».

Только что покинув сцену, Асмус еще не сменила наряд. Актриса предстала в алом вечернем платье с глубоким декольте, откуда виднелась «ложбинка греха», как поэтично именуют зону женского бюста.

больше по теме Пикантный ракурс: Асмус в роскошном алом платье со шлейфом засветила трусики Коллега по сцене задрала ничего не подозревающей актрисе подол наряда прямо на лестнице.

Кстати, девушка нисколько не смущается откровенных кадров и сцен. Ведь настоящую славу ей принес скандальный фильм «Текст», где Асмус снялась для очень горячих кадров обнаженной.

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