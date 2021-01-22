«Сладкая»: 29-летняя жена Цекало засветила внушительную грудь в тесном лифе

Четвертая жена 59-летнего продюсера и шоумена Александра Цекало, 29-летняя художница Дарина Эрвин, активно ведет микроблог в Instagram. Там девушка рассказывает о своей работе в мастерской, а также делится новостями их киноиндустрии — она начинающая актриса и уже успела сняться с Павлом Прилучным в фильме «Мажор», который в начале года появился на больших экранах.

Новый год Эрвин с мужем начали с продолжительного пляжного отдыха. Они отправились на побережье океана и до сих пор наслаждаются обществом друг друга. Красавица жена продюсера не скупится на откровенные публикации — девушка любит позировать мужу в бикини.

«С меня хватит взросления, давайте будем русалками», — предложила красавица.

Эрвин запечатлела себя на селфи с роскошным декольте, открывшем фолловерам пышный бюст красавицы, едва вмещающийся в лифе. В комментариях стало жарко.

«Огонь!», «Вау!.. Что за улыбка», «Очень, ОЧЕНЬ миленько. Особенно улыбка», «Дарина веселая, милая, классная, сладкая девушка», «Штраф за красоту!» — пишут в комментариях.

Напомним, Цекало и Эрвин поженились в начале 2019 года в Беверли-Хиллз. Отношения у пары длятся с 2018 года.

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