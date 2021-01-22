«Показала угодья»: Климова красиво выставила лодыжку, возлежа в пенной ванне

Звезда запечатлелась за водными процедурами и поделилась снимком в Сети.

Екатерина Климова в свои 42 года остается не только востребованной актрисой, но и женщиной-мечтой для миллионов мужчин. Большие выразительные глаза, каштановые волосы и роскошная фигура производят неизгладимое впечатление на сильную половину человечества.

Да и сама звезда сериала «Бедная Настя» не прочь пококетничать с публикой. Кинодива устроила фотосессию в пенной ванне, чем немало раззадорила своих поклонников. Пикантным снимком, на котором звезда красиво выставила на первый план стройную лодыжку, поделился фан-аккаунт артистки.

«Чаровница!», «Неподражаемая женщина!», «Секси-дама, необычайно притягательная», «Огоооо! Ну прям показала хозяйские угодья… Смелая актриса и красивая», — прокомментировали снимок пользователи Сети.

Напомним, Екатерина к тому же многодетная мама, у нее четверо детей, рожденных от трех мужей. В настоящий момент она имеет статус разведенной женщины.

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