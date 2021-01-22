«Это нам не надо совершенно!»: Хромченко назвала трикотаж, который портит фигуру

С этой тканью вообще нужно быть осторожными.

Трикотаж — не самая любимая ткань стилистов. Он редко смотрится на женщинах стильно, подчеркивая достоинства фигуры. Однако отнять любовь к этому материалу у российских дам практически невозможно: он удобный и теплый, что в условиях отечественной зимы крайне важно.

Александр Васильев на «Модном приговоре» Первого канала посоветовал прекрасной половине человечества, если уж не отказываться от трикотажных вещей, то выбирать те, что пошиты из очень плотной ткани, которая лучше и солиднее выглядит в комплектах одежды.

А Эвелина Хромченко рекомендовала особенно остерегаться такого варианта, как сочетание тонкого трикотажа и крупной клетки.

«Хлипкий трикотаж провисает, и геометричный крупный рисунок начинает провисать вместе с ним. В итоге принт начинает портить фигуру, а это нам не надо совершенно!» — сказала ведущая.

Кроме того, крупная клетка укрупняет объемы, что важно для полных женщин, которые не желают выглядеть еще корпулентнее.

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