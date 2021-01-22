«С 80-летием!»: Анна Нетребко поздравила Пласидо Доминго совместными фотографиями на сцене

Оперная дива и легендарный тенор не раз выступали вместе на различных площадках мира.

Звезда мировой оперы Анна Нетребко не пропустила юбилей великого тенора Пласидо Доминго. Певица опубликовала в своем Instagram целую подборку фотографий, на которых она совместно с именинником выступает на разных сценах мира.

«С 80-летием, Дорогой наш Пласидо Доминго!!!!» — подписала снимки Нетребко.

На фотографиях разных лет испанский тенор Доминго запечатлен в различных образах и возрастах. Поклонники поразились тому, как давно знакомы легендарный певец и отечественная дива.

«Великолепные!! Можно смотреть и слушать Вас бесконечно!!! Спасибо за талант и неповторимое творчество!!», «О гениальный Пласидо! Низкий поклон Вам за талант, за служение опере и здравия долгие годы! Прекрасные фото», «От всего сердца поздравляем с днем рождения», — присоединились фолловеры.

Пласидо Доминго на сцене более полувека. За это время великий тенор исполнил полторы сотни ведущих оперных партий — отмечается, что это намного больше, чем спел любой другой оперный исполнитель. Кроме того, знаменитый маэстро знаменит как дирижер. В оркестровой яме или за дирижерским пультом он провел почти четыре тысячи представлений.

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