«Мои красотки!»: Давид Манукян похвастался молодыми и красивыми мамой и бабушкой

Стройные и цветущие родственницы блогера пришли поддержать его на съемках танцевального шоу.

Бойфренд Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, стал одним из участников нового сезона проекта «Танцы со звездами». В паре с хореографом, вице-чемпионкой России и бронзовым призером чемпионата Европы по латиноамериканским танцам Дарьей Палей, тиктокер намерен завоевать сердца телезрителей своим танцевальным мастерством.

У себя в Instagram Манукян поделился новостями с проекта. Блогер рассказал, что состоялись съемки очередного выпуска, на который Давида пришли поддержать самые дорогие и незаменимые женщины в его жизни — мама и бабушка.

«Вот мои любимые красотки. Это моя бабушка, это моя мама. Они только что снимались для следующего выступления на канале «Россия». Вот теперь тоже звезды. Мои красотки!» — представил Манукян родственниц.

Стоит признать, что и мама, и бабушка Манукяна выглядят потрясающе для своего возраста. Рядом друг с другом они кажутся ровесницами и поражают своим моложавым и цветущим видом.

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