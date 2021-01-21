«День объятий. Обожаю это дело»: Подольская запечатлелась в компании сына и мужа

Осенью прошлого года Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший во второй раз стали родителями. Певица родила сына, которого назвали Ваней. Спустя буквально пару недель пара решила провести обряд крещения, на котором присутствовали все близкие родственники, в том числе старший сын Преснякова от Кристины Орбакайте — 29-летний Никита с женой.

Теперь же Наталья активно делится в своем микроблоге моментами материнства, показывая своим подписчикам, как укладывает сына спать или гуляет с ним. Между тем артистка не забыла поздравить фанатов с Международным днем объятий.

«Говорят, сегодня День объятий! Обожаю это дело. С праздником, товарищи», — написала Подольская под фото, на котором позировала в объятиях мужа и старшего сына.

Напомним, старшему сыну супругов Артемию пять лет. Вместе пара живет более десяти.

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