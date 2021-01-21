Рельсы-рельсы, шапалы-шпалы: Лиза Галкина в белом комбинезоне в горох сделала массаж папе

Самый популярный среди всех детей и взрослых массаж Лиза Галкина решила сделать своему папе. Видеоролик с этим действом появился на одной из фан-страниц девочки в Instagram. Младшая дочка Пугачевой рассказывала популярное стихотворение, насмешив и папу, и маму, которая была за кадром.

«Пришли куры, поклевали-поклевали-поклевали. Пришли гуси, пощипали-пощипали-пощипали», — рассказывала Лиза.

При этом, наследница звездных родителей нарядилась в белый комбинезон в черный горох. А образ добавила белым бомбером, такого же оттенка кепкой и спортивными кроссовками.

Напомним, в этом году двойняшкам Пугачевой и Галкина — Лизе и Гарри исполнится по восемь лет. А Алла Борисовна и Максим тем временем отметят десятилетие совместной жизни.

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