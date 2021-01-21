«Мои полчаса недвижимости»: Подольская показала, как укладывает спать маленького Ваню

Осенью прошлого года певица стала мамой во второй раз.

В прошлом октябре Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший стали родителями во второй раз. Пара воспитывала сына Артемия, теперь же у них родился еще один мальчик, которого назвали Ваня. В своем микроблоге певица делится моментами материнства, не забывая при этом шутить.

«Мои полчаса недвижимости… пока этот сон на руках, но я работаю над этим. Переложила… наверное, сейчас проснется», — написала Подольская.

Напомним, Владимир и Наталья в браке более десяти лет. Ранее артистка признавалась, что во время второй беременности ее все время тянуло на сладкое. При этом она умудрилась набрать лишних 12 килограммов.

Смотрите также: