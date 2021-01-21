Предписали носить на руке: Божена Рынска получила в подарок куклу вуду

Божена Рынска получила необычный подарок, о котором рассказала в своем микроблоге. На кадрах была запечатлена кукла Вуду. Ее упаковали в японской технике подарков фурошики и предписали носить на руке.

«Сегодня мне подарили настоящую куклу вуду от черного глаза», — написала Рынска.

Кто является отправителем такого сюрприза, остается только догадываться. Напомним, что в последнее время в Сети разгорелся нешуточный скандал между Боженой и Никой Белоцерковской. Когда-то они были подругами, но все изменила одна публикация журналистки, в которой кулинарный блогер узнала себя. Дальше — больше. Теперь же Белоцерковская наняла адвоката, который обратился в правоохранительные органы.

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