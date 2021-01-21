Три сестры: дочки Веры Глаголевой в вечерних нарядах повеселились на семейном празднике

Жена Александра Овечкина увиделась с сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. Они пришли на день рождения Кирилла Шубского.

Как известно, Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году. Актриса долгое время боролась с раком. Последним ее мужем стал Кирилл Шубский — известный бизнесмен. Их дочка Анастасия вышла замуж за Александра Овечкина и подарила ему двоих сыновей. К сожалению, артистка младших внуков увидеть не успела. Также у нее есть дочки Анна и Мария Нахапетовы от первого брака. Сестры очень дружны и часто видятся.

21 января в звездной семье снова настал праздник. Папа Анастасии устроил банкет в честь своего 57-летия. Он собрал родных и друзей в столичном ресторане. Жена Овечкина появилась на вечеринке в изумрудном платье по фигуре с кружевом. Анна предпочла облачиться в черное кружевное платье, а Мария — в брюки и топ-бюстье с пайетками. Их наряды дополняли туфли. Три сестры сидели за одним столом. Они тепло поздравили именинника.

А когда на сцене появилась Полина Гагарина, то никто не смог усидеть на месте. Анастасия отправилась танцевать и подпевать артистке. К ней присоединились сестры. Все дочки Глаголевой зажигательно танцевали. Ими любовался Шубский. Свекр хоккеиста был счастлив тому, что все собрались. У него прекрасные отношения с наследницами покойной жены от первого брака. Праздник продлился до наступления ночи.

Добавим, что на вечеринке появилась и внука Глаголевой Полина — дочка Анны Нахепетовой. Девушка в блестящем платье тоже вышла на танцпол. А вот Анастасия своих маленьких сыновей оставила дома. Напомним, что у Марии Нахапетовой есть двое сыновей: Кирилл и Мирон. Возможно, что они тоже были на празднике.

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