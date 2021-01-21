«Фанат этого дела»: Варум без макияжа и укладки запечатлелась в объятиях Агутина

Анжелика Варум и Леонид Агутин счастливы в браке более 20 лет. Правда, иногда в СМИ появляются новости о якобы похождениях музыканта, но, тем не менее, их союз является одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В своем Instagram певица опубликовала совместный с мужем снимок, на котором запечатлелась без макияжа и укладки. Таким образом, она решила отметить день объятий.

«Не знаю кто как, а я фанат этого дела. Теперь еще один из ранее неизвестных мне теплых, добрых праздников пополнит мой личный список», — написала Варум.

Не так давно стало известно, что дочь музыкантов — Елизавета получила гражданство США. Сейчас девушке 21 год, долгое время она проживала вдали от родителей, за океаном.

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